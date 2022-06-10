بدعم روسي.. قوات دونيتسك تتقدم نحو مدينة سلافيانسك

على وقع اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية شرقي أوكرانيا، أكدت قوات منطقة دونيتسك الانفصالية اليوم الجمعة، أنها تتقدم مع وحدات من الجيش الروسي نحو مدينة سلافيانسك شمالاً.

وأفاد منشور صادر عن وزارة الدفاع للجمهورية الانفصالية على تيلغرام، بأنها وقوات منطقة لوغانسك وبدعم ناري من الجيش الروسي، سيطرتا على 235 تجمعاً سكنياً في مناطق فلاديميروفكا وستافكي وليبوفوي، لافتاً إلى تقدمهم نحو سلافيانسك، بحسب وكالة تاس الروسية.

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السيطرة على كامل لوغانسك

في موازاة ذلك، قال أولكسندر موتوزيانيك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة إن روسيا تبحث عن نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية قرب نهر سيفيرسكي دونتس في شرق البلاد.

وصرح للتلفزيون الرسمي بأن القوات الروسية لم تتخل عن محاولات تنفيذ عمليات اقتحام في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كذلك، أضاف أن الوضع أكثر هدوءا في جنوب أوكرانيا حيث تحاول روسيا بسط حكمها على المنطقة التي تحتلها وتمتد من خيرسون حتى زابوريجيا.

وإذا سيطرت روسيا على مدينتي سيفيرودونتيسك وليسيتشانسك الواقعتين على النهر فسوف تسيطر على سائر أنحاء لوغانسك، أحد الإقليمين الانفصاليين في منطقة دونباس التي تطالب بها روسيا لصالح الانفصاليين.

منطقة صناعية ومنتجع

يشار إلى أن سلافيانسك مدينة تقع في شمال دونيتسك وتقع تحت سيطرة كييف منذ عام 2014.

وتعتبر مركز نقل مهم ومركزاً صناعياً ومنتجعا للعلاج بالطين، وقبل العملية العسكرية الروسية كان عدد سكانها حوالي 107000 نسمة.

أما في سلافيانسك وكراماتورسك المجاورة فقد أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية معقلًا محصناً رئيسياً تبلغ مساحته أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً به مخزون كبير من الأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية، وفق "تاس".