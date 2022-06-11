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أول دفعة.. تسليم جوازات سفر روسية لأوكرانيين

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الإدارة العسكرية الروسية: خيرسون ستصبح روسية لا محالة
روسيا و أوكرانيا

أول دفعة.. تسليم جوازات سفر روسية لأوكرانيين

دبي - العربية.نت

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سلمت الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون، السبت، جوازات سفر روسية لعدد من سكان هذه المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية تاس بأن 23 من سكان خيرسون تسلموا جوازات السفر الروسية الأولى خلال مراسم، في "إجراء مبسط" أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية أيار/مايو.

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"يريدون الجنسية بأسرع وقت"

ونقلت "تاس" عن رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة فلاديمير سالدو، قوله إن "جميع سكاننا في خيرسون يريدون الحصول على جواز سفر وجنسية (روسية) في أسرع وقت ممكن".

وأضاف لوكالة "ريا نوفوستي" أن "حقبة جديدة تفتح لنا. إنها أهم وثيقة يمتلكها إنسان في حياته".

فيما ذكرت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أنه تم اختيار موعد تسليم أول جوازات السفر الروسية هذه بالتزامن مع إحياء ذكرى يوم روسيا في 12 حزيران/يونيو، وهو يوم عطلة احتفالاً باستقلال البلاد.

زابوريجيا المحطة القادمة

ويشمل المرسوم الذي وقعه الكرملين في نهاية أيار/مايو ويسمح للسلطات المحلية الموالية لروسيا بتسليم جوازات سفر للسكان، منطقة زابوريجيا أيضًا التي تسيطر عليها موسكو جزئيًا.

وندّدت أوكرانيا بهذا الإجراء الخاص، معتبرة أنه "انتهاك صارخ" لوحدة أراضيها.

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