الأمير تشارلز: إرسال بريطانيا المهاجرين إلى رواندا "مروع"

أفاد تقريران إعلاميان بأن الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا وصف في حديث خاص خطط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفتا تايمز وديلي ميل أن تشارلز سُمع وهو ينتقد السياسة. وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.

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فيما أبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز "قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة.. قال إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع".

رأي شخصي

ولم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه "يظل محايدا من الناحية السياسية".

أتت تلك التصريحات بعد إعلان الحكومة البريطانية في أبريل نيسان إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.

يذكر أنه من المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة.