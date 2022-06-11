نائب أوكراني: نسعى لإنقاذ الجنود الأجانب المحكومين بالإعدام

بعد الحكم بالإعدام على بريطانيين ومغربي من محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا، قال نائب في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن كييف تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ ثلاثة أجانب حكمت عليهم سلطات موالية لروسيا في دونباس بالإعدام لقتالهم من أجل أوكرانيا.

وقال النائب فيدير فينيسلافسكي للتلفزيون الوطني، دون الخوض في تفاصيل، "تتخذ وزارة الدفاع والمديرية الرئيسية للاستخبارات، اللتان تتعاملان مع عمليات تبادل الأسرى، جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنقاذ هؤلاء المواطنين لدولتين أجنبيتين".

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"سنتخذ جميع الإجراءات"

وأضاف أن "وضع أسرى الحرب بموجب القانون الدولي ينطبق عليهم بالكامل. وسنتخذ جميع الإجراءات لإنقاذهم".

فيما كتبت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك في منشور على الإنترنت اليوم السبت، أنها تعتقد أن السلطات الانفصالية ستتصرف في النهاية بعقلانية، "لأنها تدرك جيدا التداعيات التي لا يمكن إصلاحها بالنسبة لهم والروس إذا اتخذوا أي خطوات خاطئة بحق هؤلاء الجنود الثلاثة".

"انتهاك صارخ"

بدورها، دانت بريطانيا الحكم على المقاتلين ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاقية جنيف التي يحق لأسرى الحرب بموجبها التمتع بحصانة المقاتلين وينبغي عدم مقاضاتهم لمشاركتهم في أعمال قتالية.

كما رفضت أوكرانيا حكم محكمة دونيتسك باعتبارها بلا سلطة، وقالت إن المقاتلين وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الأوكرانية.