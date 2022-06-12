.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدوما الروسي: تزويد كييف بـ"النووي" سيثير صراعاً نووياً في أوروبا

  • الخط
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
روسيا و أوكرانيا

الدوما الروسي: تزويد كييف بـ"النووي" سيثير صراعاً نووياً في أوروبا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي على "تليغرام" إن عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، يريد إثارة صراع نووي في وسط أوروبا

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على دعوة وزير الخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الحالي رادوسلاف سيكورسكي، إلى تزويد كييف بالأسلحة النووية.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي على "تليغرام" إن عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، يريد إثارة صراع نووي في وسط أوروبا.

كيسنجر: كيف يمكن أن ننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ أميركا روسيا و أوكرانيا كيسنجر: كيف يمكن أن ننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
مقتل جندي بريطاني سابق بالرصاص أثناء قتال في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا مقتل جندي بريطاني سابق بالرصاص أثناء قتال في أوكرانيا

وأضاف أنه بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضروري ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي.

وفي وقت سابق، قال سيكورسكي إن للغرب الحق في إمداد أوكرانيا بالأسلحة النووية.

وقال سيكورسكي في تصريح لقناة "Espresso TV"، إن "كييف تخلت عن إمكاناتها النووية بعد توقيع مذكرة بودابيست في عام 1994.. أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون لنا الحق في منح أوكرانيا رؤوسا نووية حتى تتمكن من حماية استقلالها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك
اكتشف المزيد