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على ضوء الحرب بأوكرانيا.. فرنسا تعيد تقييم النفقات العسكرية

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French President Emmanuel Macron (C) speaks with a French special forces officer on the booth of the French Ministry of Armed Forces at the Eurosatory land and airland defence and security trade fair, at the Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre in Villepinte, north of Paris, on June 13, 2022. Ludovic MARIN/ Pool via REUTERS
ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين
اقتصاد فرنسا

على ضوء الحرب بأوكرانيا.. فرنسا تعيد تقييم النفقات العسكرية

الرئيس الفرنسي يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية "أقوى بكثير" مما هي عليه حالياً

العربية.نت

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن رغبته في "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين
ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري": "طلبتُ من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيوش أن يجريا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".

واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل".

ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين
ماكرون في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين
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في سياق متصل، دعا إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون "أقوى بكثير".

وقال: "إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة.. ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّباً".

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