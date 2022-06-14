البنتاغون: بوتين تراجع مؤقتاً عن خططه في أوكرانيا

وسط احتدام المعارك العنيفة في الشرق الأوكراني، وانحسارها في دونباس بين القوات الروسية والأوكرانية، أكدت الولايات المتحدة أن لدى موسكو مخططات أوسع.
فقد أكد مسؤول رفيع في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدافا ومخططات على كامل الأراضي الأوكرانية.
"تراجع مؤقت"
لكنه أوضح أن سيد الكرملين تراجع مؤقتا، واضطر في الوقت الحاضر إلى الاكتفاء بأهداف تكتيكية محددة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
تأتي تلك التصريحات فيما يتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة على خلفية دعم كييف بالسلاح والصواريخ المتطورة والمتقدمة، لاسيما بعيدة المدى منها، ما يثير حفيظة الكرملين.
كما تتزامن مع معارك عنيفة وتقدم ملحوظ للقوات الروسية في الشرق الأوكراني، منذ أسابيع، بعد أن أطلقت روسيا المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، إثر انسحابها من محيط كييف في مارس الماضي.
وكانت القوات الروسية احتشدت قبل أشهر في محيط العاصمة الأوكرانية، فيما انتشرت المعلومات عن نية موسكو الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنها سرعان ما تراجعت نحو الشرق، بعد إخفاقات غير متوقعة.
لتركز عملياتها شرقاً، ساعية للسيطرة على إقليم دونباس، وربطه بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
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