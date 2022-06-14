الدفاع الروسية: أسقطنا مقاتلة ميغ أوكرانية في دونيتسك

مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، أعلنت موسكو إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في دونيتسك، بالإضافة لإسقاط مروحية من طراز "مي-24" في مقاطعة نيكولاييف المطلة على البحر الأسود.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت خلال اليوم الماضي عن مقتل "أكثر من 350 قوميا وتدمير مراكز قيادة وإسقاط مقاتلتين".

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تدمير ترسانة لسلاح المدفعية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة يومية، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير ترسانة لسلاح المدفعية الأوكرانية وذخائر، من خلال استهدافها بصواريخ "كاليبر" بعيدة المدى.

كذلك، استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي 101 نقطة ترتكز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية، كما تم تدمير 3 مراكز قيادة و13 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و6 قاذفات صواريخ "غراد" و14 مدفعية ميدانية و22 مركبة خاصة.

وكان مسؤولون أوكرانيون وعلى رأسهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكدوا أن الخسائر في المعارك التي يخوضها الجيش الأوكراني في دونباس شرق البلاد مروعة.

معارك عنيفة

يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيطرت على العديد من المناطق في دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس الشرقي، إلا أن المعارك اشتدت خلال الأسابيع الماضية بشكل عنيف في سيفيرودونينتسك.

ويسعى الجيش الروسي للاستيلاء على تلك المدينة الصناعية في لوغانسك، التي تُعدّ مهمة واستراتيجية، إذ يمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.