شاهد القوات الأوكرانية تفخخ غابة.. لمنع تقدّم الروس

فيما تحتدم المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، في إقليم دونباس، وسط تقدم روسي ملحوظ، عمد الأوكرانيون إلى "حيلة التفخيخ".

فقد أظهر مقطع فيديو القوات الأوكرانية تزرع ألغاماً في غابة، لمنع تقدم القوات الروسية في منطقة دونيتسك، شرق البلاد.

مادة اعلانية

وأظهرت اللقطات أعضاء وحدة العمليات الخاصة، يحملون ألغاماً مضادة للدبابات تعود للحقبة السوفيتية، وأخرى للعناصر نفسها يحفرون التربة لزراعة المزيد، بحسب ما أفادت "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء.

في حين أطلّ جندي مسلح يمسك بكلب حراسة، بينما يستعدّ آخر لتثبيت لغم (دي إم22) الألماني المضاد للدبابات.

فيما أوضح رئيس وحدة العمليات الخاصة دون ذكر اسمه، أن قواته تزرع ألغاماً لمنع "العدو" أي الروس، من التقدم نحو أراضينا. وأكد أن تلك الطريقة ستصعب على القوات الروسية التقدم نحو الجنود الأوكرانيين، الذين يدافعون عن الخط الأمامي في الخنادق.

كما أشار إلى أن تلك الخطوة ستخفف المعاناة عن الجنود الأوكرانيين.

معركة دونباس ستحدد مسار الحرب

يشار إلى أن عناصر وحدة العمليات الخاصة كانوا استخدموا أوراق الشجر السميكة أمس الثلاثاء، لإخفاء تقدمهم على المسارات الترابية عبر غابة.

كما استعملوا المجارف للحفر، حيث قامت الوحدة بتلغيم مسار الغابة باستخدام الألغام المضادة للدبابات (تي-إم62) التي تعود للحقبة السوفيتية، والألغام الألمانية (دي إم22) لحماية مناطقهم من الهجمات الروسية المحتملة.

أتى ذلك بينما تقصف روسيا منطقة دونباس الشرقية يوميا بغارات وصواريخ ومدفعية، ما يحقق تقدماً بطيئاً، ولكنه مطرد للاستيلاء على القلب الصناعي لأوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية على العديد من المناطق في دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس الشرقي، إلا أن المعارك اشتدت خلال الأسابيع الماضية بشكل عنيف في سيفيرودونينتسك.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.