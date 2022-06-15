.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: يجب تشديد العقوبات على موسكو

  • الخط
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان التشيكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان التشيكي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: يجب تشديد العقوبات على موسكو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط استمرار الدعم الغربي لكييف في وجه العملية العسكرية الروسية التي دخلت اليوم الأربعاء يومها الـ 112، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على روسيا.

وحذر كذلك من أن القوات الروسية قد تهاجم دولاً أخرى بعد بلاده، وقال "مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى.. لغزو شعوب أخرى"، على حد تعبيره.

ماكرون: على زيلينسكي التفاوض مع بوتين عاجلاً أم آجلاً العرب والعالم روسيا و أوكرانيا ماكرون: على زيلينسكي التفاوض مع بوتين عاجلاً أم آجلاً

الانضمام للاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، كرر زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان التشيكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، دعوات للاتحاد الأوروبي للسماح لأوكرانيا بالبدء في إجراءات الانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة من خلال منحها وضع الدولة المرشحة.

وكان الرئيس الأوكراني اشتكى في 27 مايو الفائت، من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا متسائلاً عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان التشيكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان التشيكي (أ ف ب)

إلا أنه شدد حينها على امتنانه لمن وصفهم بالأصدقاء الذين يدعمون العقوبات الجديدة.

حزمة سادسة من العقوبات

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنى رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الجاري، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل ذلك من حظر "مؤجل" لإمدادات النفط ومنتجاته المنقولة بحرا.

ومنذ إطلاق موسكو لعمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية 6 حزم من العقوبات القاسية والمؤلمة شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن سياسيين وأثرياء روس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تستخدم الاقتصاد للتمركز على سواحل جزر سليمان.. لماذا؟ الصين تستخدم الاقتصاد للتمركز على سواحل جزر سليمان.. لماذا؟
اكتشف المزيد