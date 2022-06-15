عطل تقني يغلق أجواء سويسرا.. ويعلق الطيران لساعات

بعد أن أُغلقت الأجواء في سويسرا، لفترة وجيزة بسبب عطل فني شل حركة الطيران في المطارات، عادت السلطات وأعلنت لاحقاً إعادة فتح المجال الجوي.
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أتى ذلك، بعدما أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" صباح اليوم الأربعاء إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.
كما أوضحت في بيان أن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة النقل لأسباب أمنية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
وكان متحدث باسم مطار زوريخ أعلن في وقت سابق أن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت.
في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحاً (0600 بتوقيت غرينتش).
يشار إلى أن السطات المعنية لم تحدد ماهية العطل التقني الذي طرأ في وقت سابق، ولم تعط تفاصيل إضافية.
إلا أن هذا الحادث أتى وسط ارتفاع المخاوف من عمليات قرصنة تطال مرافق حيوية في أوروبا، كان حذر منها سابقاً عدة مسؤولين أوروبيين.
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