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كييف: هدف روسيا الاستراتيجي هو تدمير الأمة الأوكرانية كاملة

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A Ukrainian national flag hangs from a balcony of a destroyed civilian building in Irpin, Ukraine June 16, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS
علم أوكرانيا على شرفة مبنى مدمر في اربين بضاحية كييف
روسيا و أوكرانيا

كييف: هدف روسيا الاستراتيجي هو تدمير الأمة الأوكرانية كاملة

نائبة وزير الدفاع الأوكراني: الأهداف العسكرية الروسية تشمل أيضاً إلحاق الضرر بالبنية التحتية المستخدمة في نقل المعدات العسكرية والبضائع المدنية

كييف - رويترز

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قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الخميس، إن الهدف الاستراتيجي لروسيا من الحرب في أوكرانيا هو التدمير الكامل للدولة الأوكرانية والأمة الأوكرانية.

وقالت في إفادة صحافية، إن الوضع ما زال صعباً على القوات الأوكرانية، وإن التركيز الأساسي لموسكو الآن ينصب على تحقيق السيطرة الكاملة على إقليمي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

هانا ماليار
هانا ماليار

وأضافت ماليار أن "الأهداف الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية لروسيا فيما يتعلق بدولتنا هي التدمير الكامل للدولة الأوكرانية والأمة (الأوكرانية)، إضافة إلى تدمير الأسس العسكرية والاقتصادية لدولتنا".

وأضافت أن الأهداف العسكرية الروسية تشمل أيضاً تدمير الأسلحة والمعدات التي أرسلها شركاء أوكرانيا، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للنقل المستخدمة في نقل المعدات العسكرية والبضائع المدنية.

مبنى مدمر في اربين
مبنى مدمر في اربين
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وقالت إن المزيد من العمل العسكري سيعتمد على الموارد التي تمتلكها أوكرانيا، في إشارة واضحة إلى مطالب كييف من حلفائها بإمدادها بمزيد من الأسلحة.

ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات ماليار. وتقول موسكو إن عمليتها العسكرية الخاصة تهدف إلى نزع سلاح جارتها و"تخليصها من النازيين".

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