جونسون في كييف للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يطلب الدعم العسكري

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في ثاني زيارة له للبلاد منذ بدء الهجوم الروسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، خلال زيارته غير المعلنة مسبقا لكييف إن ”جميع الأدلة” تشير إلى أن القوات الروسية ”تتكبد خسائر فادحة” في أوكرانيا.

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ووعد جونسون باستمرار المساعدات العسكرية والتدريب على المعدات العسكرية الجديدة. ولم يقدم تفاصيل بشأن المعدات.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نحن معكم لمنحكم القدرة على التحمل الاستراتيجي (على المدى الطويل) الذي تحتاجونه".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع جونسون على "زيادة العقوبات على روسيا".

وأضاف: "بحثت مع جونسون الحاجة إلى زيادة الدعم العسكري للخطوط الأمامية".

وأكد زيلينسكي أنه تطرق مع رئيس الحكومة البريطانية إلى "إمكانية الانتصار في الحرب".

والخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية، الجمعة، إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا، لكنه سيواصل التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كلما كان ذلك مفيدا".

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الخميس، أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الهجوم الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.