مراسل العربية: القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في جنين

قتلت القوات الإسرائيلية، الجمعة، ٣ شبان فلسطينين و أصيب عدد آخر بجروح خلال اقتحامها مدينة جنين ليلة الخميس إلى الجمعة، حيث داهمت القوات الإسرائيلية عدة منازل في الحي الشرقي للمدينة و اندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وكان الشبان الثلاثة في مركبة، عندما استهدفهم الجنود بوابل من الرصاص .

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يتحققون من تلك الأنباء.

يذكر أن جنين شهدت توتراً غير مسبوق في الأيام الماضية بعد مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص إسرائيلي خلال تغطيات أحداث مخيم جنين.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967 عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتعرضت إسرائيل منذ 22 مارس لسلسلة هجمات أوقعت 19 قتيلا وأتى معظم منفذيها من جنين. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات "لمكافحة الإرهاب" ويطارد "مشتبها بهم".

وتحصل عمليات الاقتحام غالبا خلال الفجر وتتخللها اشتباكات بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين. وفي أحيان كثيرة، يجري تبادل إطلاق نار بالذخيرة الحية.

وأصيب 13 فلسطينيا بحر الشهر الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم قتل فيها أيضا فلسطيني وجندي إسرائيلي.