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انفجار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل

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طالبان
من كابل "أرشيفية"
أفغانستان وطالبان

انفجار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل

مسؤول: "كان يوجد نحو 30 شخصاً داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل"

العربية.نت، رويترز

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قال مسؤول في أحد المعابد إن انفجارا وقع في معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابل، صباح اليوم السبت، ولكن لم يتضح بعد إن كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف المسؤول جورنام سينغ لـ"رويترز": "كان يوجد نحو 30 شخصا داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل".

ولم يؤكد مسؤولو طالبان وقوع الانفجار، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عنه.

من موقع انفجار سابق في كابل "أرشيفية"
من موقع انفجار سابق في كابل "أرشيفية"

وبثت القناة المحلية "تولو" لقطات تظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

ويقول حكام طالبان في أفغانستان، إنهم وفروا الأمن في البلاد منذ توليهم السلطة في أغسطس، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد التشدد لا يزال قائما. ووقعت هجمات متعددة في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

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ويمثل السيخ أقلية دينية صغيرة في أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، وكانوا يتألفون من حوالي 300 فرد قبل سقوط البلاد في أيدي طالبان. وغادر كثيرون البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، وفقا لأفراد في المنطقة وتقارير إعلامية.

وأسفر هجوم في معبد آخر في كابل عام 2020 عن مقتل 25 شخصا، وقد أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

ويأتي انفجار اليوم في أعقاب انفجار وقع يوم الجمعة في مسجد بمدينة قندوز شمال البلاد. وقالت السلطات إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

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