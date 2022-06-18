زيلينسكي في زيارة نادرة خارج العاصمة لتفقد ميكولايف جنوب أوكرانيا

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

#Zelensky June 18th

In Mykolaiv region.

Meeting on important issues of the region. They discussed the state of the economy, the restoration of water supply, the situation in agriculture. Special attention was paid to threats from land and sea. pic.twitter.com/3w4Ybhnb12 — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 18, 2022

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

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ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.

في مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني. واظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.

وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديرا لشجاعتهم.

وأوضحت الرئاسة أنهم "ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة".

وذكر البيان "تم إيلاء اهتمام خاص للتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر".

وميدانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، في إطار عمليته العسكرية التي تهدف إلى تحرير دونباس شرق أوكرانيا، فيما تستمر كييف في حشد الدعم الغربي وتلقي العتاد العسكري