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زيلينسكي في زيارة نادرة خارج العاصمة لتفقد ميكولايف جنوب أوكرانيا

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زيلينسكي يتفقد ميكولايف
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي في زيارة نادرة خارج العاصمة لتفقد ميكولايف جنوب أوكرانيا

لا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا

دبي - العربية.نت

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قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

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ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.
في مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بمبنى سكني. واظهرت الصور فجوة واسعة في المبنى الكبير يمكن عبرها مشاهدة الشقق من الداخل.

وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وسلمهم جوائز تقديرا لشجاعتهم.
وأوضحت الرئاسة أنهم "ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة".
وذكر البيان "تم إيلاء اهتمام خاص للتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر".

وميدانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، في إطار عمليته العسكرية التي تهدف إلى تحرير دونباس شرق أوكرانيا، فيما تستمر كييف في حشد الدعم الغربي وتلقي العتاد العسكري

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