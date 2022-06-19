الداخلية الأوكرانية: الوضع في خاركيف صعب للغاية

بعد تكثيف الضربات الروسية الجوية في محيط المدينة، أكدت السلطات الأوكرانية أن الوضع في مدينة خاركيف (شمال شرق البلاد) صعب للغاية.

فقد أعلن فاديم دينيسنكو، مستشار وزير الداخلية، أن الوضع في ثاني أكبر مدن البلاد، خطير جداً .

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قصف قلب المدينة

كما أضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، أن القوات الروسية تحاول التقدم والاقتراب من أجل قصف قلب المدينة مرة أخرى.

وقال "تحاول روسيا جعل خاركيف مدينة في خضم الخطوط الأمامية"، بحسب ما نقلت رويترز.

وكان الجيش الأوكراني اتهم سابقا القوات الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على خاركيف، وتدمير البنى التحتية العسكرية والمدنية على السواء.

فيما حقق الروس مؤخراً تقدماً طفيفاً نحو محيط المدينة، بعد مكاسب سابقة للقوات الأوكرانية التي استعادت الشهر الماضي (مايو 2022) العديد من البلدات والقرى في جيب شمالي خاركيف.

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي، أطلقت القوات الروسية ما وصفتها بالمرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، مركزة جهودها على شرقي البلاد، لاسيما في دونباس.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئياً عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.