.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوريل: دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا

  • الخط
جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
خاص

بوريل: دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد في تصريحات للعربية والحدث أن الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، مشيرا إلى أن دولا أوروبية عدة مستعدة لنزع الألغام من موانئ أوكرانيا.

روسيا تتقدم شرق أوكرانيا.. وتضرب مصنعاً للدبابات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تتقدم شرق أوكرانيا.. وتضرب مصنعاً للدبابات

استعداد لتأمين الممرات

وقال إن دولا أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا.

تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة، منذ أسابيع عدة، مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا وتركيا من أجل التوصل لاتفاق يتيح نقل محاصيل الحبوب الأوكرانية بشكل آمن وكذلك عودة الأسمدة التي تنتجها روسيا إلى الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الغذاء

فمن شأن التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة أن يخفض أسعار الأغذية وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية.

وكان بوريل، قد أكد خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون مع التكتل، على أن العقوبات الأوروبية لا تستهدف الأغذية والأسمدة.

العقوبات ليست السبب

وقال إن العقوبات، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ليست سبب نقص المواد الغذائية.

يذكر أن القوات الروسية فرضت بعيد انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، سيطرتها البحرية على آزوف والبحر الأسود، محاصرة الموانئ جنوب البلاد، التي كانت عادة تصدر الحبوب لا سيما القمح وزيت دوار الشمس، عبر البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وسط مخاوف من تأثر عدد من البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية في إيران ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية في إيران
اكتشف المزيد