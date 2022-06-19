روسيا تتقدم شرق أوكرانيا.. وتضرب مصنعاً للدبابات

تستمر روسيا في عمليتها العسكرية في شرق أوكرانيا دون هوادة، لليوم 116 على التوالي، حيث كشفت أن هجومها في الشرق يمضي قدماً وفق الخطة الموضوعة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الهجوم الروسي على مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا يمضي قدما، وأنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.

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كما أوضح في بيان مصور أن "الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح"، لافتاً إلى أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة.

وأضاف أن "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا".

مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين

إلى ذلك، أفاد كوناشينكوف بأن صواريخ كاليبر طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات، منها هيئة الأركان العامة.

وقالت روسيا أيضا إنها دمرت عشرة مدافع هاوتزر إم777 عيار 155 مليمترا وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية كانت الدول الغربية زودت كييف بها خلال الأيام العشرة الماضية.

قصف محطة لإصلاح الدبابات

كذلك أكد كوناشينكوف أن صواريخ إسكندر قصفت محطة خاركيف لإصلاح الدبابات في أوكرانيا، فدمرت نظامين متعددين لإطلاق الصواريخ.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية قال في وقت سابق، إن الوضع شمالي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، صعب للغاية.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، تركزت المعارك واشتدت في سيفيرودونيتسك التي تعتبر مدينة مفتاحية في إقليم دونباس، إذ سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على منطقة دونيتسك برمتها.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.