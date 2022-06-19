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غانتس: سنرد فوراً إذا هاجمت إيران أي إسرائيلي في تركيا

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وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس(أرشيفية- رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أرشيفية- رويترز)

غانتس: سنرد فوراً إذا هاجمت إيران أي إسرائيلي في تركيا

دبي- العربية.نت

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"إسرائيل سترد على أي هجمات إيرانية ضد مواطنيها في أي مكان بالعالم".. بتلك العبارة وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس تحذيرا إلى إيران من محاولة استهداف إسرائيليين في تركيا.

وجدد التنبيه من أن خلايا إيرانية تسعى إلى تنفيذ هجوم وشيك لقتل أو اختطاف إسرائيليين يزورون اسطنبول للسياحة.

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كما دعا في تغريدة على حسابه في تويتر، مساء أمس السبت، "جميع الإسرائيليين في تركيا إلى الانصياع لتعليمات قوات الأمن".

"الزموا الفنادق"

أتى موقف غانتس هذا بعد أن دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، السياح الإسرائيليين إلى مغادرة تركيا في الحال، مشيرا إلى أن من يتعذر عليه ذلك يجب أن يمتنع عن التنقل قدر المستطاع وملازمة الفندق وإخفاء أي رموز إسرائيلية أو يهودية.

تغريدة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
تغريدة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس

فيما كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع عن وجود خلايا إيرانية تتجول داخل الأراضي التركية، يقودها رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، ساعية إلى استهداف إسرائيليين.

ولا يزال ما يقارب 2000 إسرائيلي يتواجدون في تركيا حالياً، بعد أن كان العدد 5000 في وقت سابق من الأسبوع، قبيل الكشف عن تلك الخلايا.

يشار إلى أن تلك التطورات أتت بعد أن حذرت إيران مراراً خلال الأيام الماضية، بأنها سترد لا محالة على "الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية مؤخراً، لاسيما بعد مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، بطلقات نارية قرب منزله شرقي طهران، في 22 مايو الماضي.

علماً أن السلطات الإسرائيلية وكعادتها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها عن اغتيال خدائي أو غيره من عناصر الحرس الذين سقطوا خلال الأيام الماضية بطرق غريبة ومريبة، في نهج لطالما اعتمدته على مدى سنوات طويلة.

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