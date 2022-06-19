مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، الأحد.

وقالت الوزارة إنها تبلغت بمقتل الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية.

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فيما أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأنه "يتحقق" من الحادثة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النيران على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته تخريب جدار الفصل والتسلل قرب قلقيلية إلى داخل الخط الأخضر.

ونقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.