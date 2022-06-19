.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

  • الخط
الخط الأخضر

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، الأحد.

صوّرت فظائع ماريوبول.. روسيا تفرج عن مسعفة مشهورة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا صوّرت فظائع ماريوبول.. روسيا تفرج عن مسعفة مشهورة

وقالت الوزارة إنها تبلغت بمقتل الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية.

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأنه "يتحقق" من الحادثة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النيران على الشاب الفلسطيني بزعم محاولته تخريب جدار الفصل والتسلل قرب قلقيلية إلى داخل الخط الأخضر.

ونقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فيديو ساخر لترمب: يضرب كرة غولف تسقط بايدن من دراجته فيديو ساخر لترمب: يضرب كرة غولف تسقط بايدن من دراجته
اكتشف المزيد