إسرائيل.. اتفاق على حل البرلمان ولابيد رئيساً للحكومة

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيسا للوزراء، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وكشفت المعلومات أن اتفاقاً حصل بين رئيس الوزراء بينيت​ ووزير الخارجية ​لابيد​، على طرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك يائير لبيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية.

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في السياق قال لابيد إن إسرائيل لن تؤجل مواجهة التحديات المطروحة حتى الانتخابات المقبلة.

فيما أتى الإعلان وفقا لاتفاق التناوب مع بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس الأميركي خلال زيارته الشهر القادم.

حكومة جديدة قريباً

وكانت ​القناة 12 الإسرائيلية​ كانت نقلت في أواخر شهر مايو/أيار، عن مصادر قولها إن بينيت وافق على تشكيل حكومة تغيير مع لابيد.

وأوضحت حينها أن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى ​أيلول​ 2023، في حين سيحل لابيد مكانه حتى تشرين الثاني 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي حول ​تشكيل الحكومة​ مطلع الأسبوع المقبل.

المعارضة تتحرك

يشار إلى أن المعارضة تنوي طرح مشروع القانون الخاص بحل الكنيست يوم الأربعاء القادم، إذا اتضح لها أن النائب عن حزب "يمينا" نير أورباخ سيدعمه.

وفي حال عدم حصول مشروع قانون حل الكنيست الأغلبية المطلوبة بالتصويت بالقراءة التمهيدية، فإنه لا يمكن طرحه مجددا قبل مرور 6 أشهر على سقوط التصويت، وذلك وفقا للقانون الإسرائيلي.