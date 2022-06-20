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الكرملين: المعتقلون الأميركيون بأوكرانيا مرتزقة.. وسنحاسبهم

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الكرملين (شترستوك)
الكرملين

الكرملين: المعتقلون الأميركيون بأوكرانيا مرتزقة.. وسنحاسبهم

دبي - العربية.نت

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن المعتقلين الأميركيين في أوكرانيا مرتزقة ومتورطون بأنشطة غير قانونية، مؤكداً أنه سيتم محاسبتهم على جرائمهم.

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن تقارير "غير مؤكدة" وصلتها تفيد بأسر مواطنين أميركيين في أوكرانيا.

"نراقب الأمر"

وأضاف متحدث باسم الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وتتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن التأكد من صحته.

كما اعتذر عن تقديم مزيد من المعلومات، نظراً لاعتبارات الخصوصية، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، جدد المسؤول الأميركي دعوة الأميركيين لعدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية والاشتباكات المسلحة، ونظراً لخطورة الوضع على حياتهم.

"غادروا أوكرانيا فورا"

كما ناشد المسؤول الأميركيين المتواجدين في أوكرانيا للمغادرة فوراً.

يذكر أن البيان الأميركي جاء بعدما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية أخباراً تفيد بالقبض على جنديين أميركيين سابقين خلال القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة اسمي المعتقلين، كاشفة أنهما عملا متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية، وقد قبض عليهما خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، الأسبوع الماضي.

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