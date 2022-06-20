قديروف: بدأنا في تحرير مدينة زولوتي في لوغانسك

فيما تطوي العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ 117، لا تزال المعارك جارية في الشرق الأوكراني.

فقد أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أن جنوده بدأوا في "تحرير" مدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك الانفصالية.

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وذكر قديروف أنه سيتم بهذا الشكل ضمان التقدم إلى ليسيتشانسك، وهي المدينة الوحيدة في الجمهورية الانفصالية، الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

كما قال على قناته في تليغرام: "إن قوات نازية مختلفة تقف ضدنا في هذه المنطقة، بما في ذلك من المرتزقة البولنديين".

إجلاء المدنيين

وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يقوم العسكريون الروس بإجلاء المدنيين من المنطقة، لأن الأوكرانيين يحاولون استخدامهم كدروع بشرية، على حد قوله.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ظهر زعيم الشيشان مراراً عبر حسابه في تليغرام ليشحذ همم قواته المشاركة في القتال إلى جانب القوات الروسية، على الأراضي الأوكرانية.

حليف الكرملين

وأعلن حليف الكرملين الوثيق هذا، أكثر من مرة، دعمه لموسكو، مؤكداً أن قواته ستسيطر قريباً على الشرق الأوكراني لتدخل لاحقاً العاصمة كييف، من أجل تحريرها من "النازيين"، وفق تعبيره.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، تركزت المعارك واشتدت في سيفيرودونيتسك التي تعتبر مدينة مفتاحية في إقليم دونباس، إذ سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على منطقة دونيتسك برمتها.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.