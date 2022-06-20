واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن ممولي حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضح حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة عبر تويتر، اليوم الاثنين، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

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كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيا.

فيما قالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالميليشيا أسهموا في تهريب أموال.

هل عندك معلومات عن حسيب محمد حدوان أو علي الشاعر؟ إنهما يجمعان الأموال لجماعة حزب الله الإرهابية من مصادر في جميع أنحاء العالم. قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات حول أنشطتهم.

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الشبكة المالية للحرس الثوري

وكانت الوزارة عرضت قبل أيام مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني.

ورصدت أيضاً 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن محمد جعفر قصير، وهو من أحد أكبر الداعمين لميليشيا حزب الله والذي يعمل على تزويدها بالأسلحة والأموال.