.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعرض شخصين للطعن غرب عاصمة السويد أحدهما إصابته خطيرة

  • الخط
ستوكهولم
ستوكهولم

تعرض شخصين للطعن غرب عاصمة السويد أحدهما إصابته خطيرة

قال مسؤولو مستشفى إن الضحيتين رجلان في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر

ستوكهولم - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أصيب شخصان في الأقل – إصابة أحدهما خطيرة - في حادث طعن داخل مركز تجاري غرب العاصمة السويدية، واعتقل مشتبه به، حسبما قالت الشرطة الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن "أداة حادة" استخدمت في الهجوم، ويجري التحقيق في القضية باعتبارها محاولة قتل.

وقال مسؤولو مستشفى إن الضحيتين رجلان في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر.

الوكالة الذرية: إيران تستعد لتعزيز التخصيب في محطة فوردو إيران الوكالة الذرية: إيران تستعد لتعزيز التخصيب في محطة فوردو

وصرح ماغنوس يانسون كلارين، المتحدث باسم الشرطة، لصحيفة (افتونبلاديت) المحلية بأنه لا يملك معلومات عن الدافع للهجوم، وأنه لم يكن هناك سوى منفذ واحد له.

ووقع الحادث في بلدة فيستيروس الواقعة على بعد 90 كيلومتراً إلى الغرب من ستوكهولم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟ الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟
اكتشف المزيد