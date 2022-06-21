تعرض شخصين للطعن غرب عاصمة السويد أحدهما إصابته خطيرة
قال مسؤولو مستشفى إن الضحيتين رجلان في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر
أصيب شخصان في الأقل – إصابة أحدهما خطيرة - في حادث طعن داخل مركز تجاري غرب العاصمة السويدية، واعتقل مشتبه به، حسبما قالت الشرطة الثلاثاء.
وأضافت الشرطة أن "أداة حادة" استخدمت في الهجوم، ويجري التحقيق في القضية باعتبارها محاولة قتل.
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وقال مسؤولو مستشفى إن الضحيتين رجلان في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من العمر.
وصرح ماغنوس يانسون كلارين، المتحدث باسم الشرطة، لصحيفة (افتونبلاديت) المحلية بأنه لا يملك معلومات عن الدافع للهجوم، وأنه لم يكن هناك سوى منفذ واحد له.
ووقع الحادث في بلدة فيستيروس الواقعة على بعد 90 كيلومتراً إلى الغرب من ستوكهولم.
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