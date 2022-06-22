الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه في خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة

اقتربت إسرائيل، اليوم الأربعاء، من إجراء خامس انتخابات في أقل من 4 سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست).

وهذه هي الخطوة الأولى التي تسبق حل الحكومة رسميا، وجاءت بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب متباينة الأيديولوجيات بعد نحو عام من توليه منصبه.

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وصوّت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون سيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء بينيت.

وحظي مشروع القانون بموافقة أغلبية 110 أعضاء من بين 120 عضوا في الكنيست، ولكن لايزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، يتوقع إجراؤه الأسبوع المقبل.

وتعرض الائتلاف الذي أطاح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للتفكك بسبب اقتتال داخلي وانشقاقات مؤخرا، وكان يضم أحزابا حمائية ملتزمة بحل الدولتين مع الفلسطينيين، وأخرى من الصقور القوميين المعارضين لإقامة دولة فلسطينية، وفصيل إسلامي صغير، وهو أول حزب عربي ينضم إلى الحكومة.

ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل خلال أكتوبر المقبل.