.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الزراعة التركية" تؤكد السيطرة بنسبة كبيرة على حريق غابات موغلا

  • الخط
حرائق الغابات في تركيا
التغير المناخي

"الزراعة التركية" تؤكد السيطرة بنسبة كبيرة على حريق غابات موغلا

هيئة أوروبية: حوض البحر المتوسط ​​أصبح بؤرة لحرائق الغابات

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الزراعة التركية السيطرة بنسبة كبيرة على حريق في غابات ولاية موغلا.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق هائل في إحدى غابات جنوب غربي تركيا اليوم الأربعاء في مشاهد تعيد إلى الأذهان الحرائق التي أتت على عشرات الآلاف من الهكتارات في نفس المنطقة العام الماضي.

وقال وزير الغابات وحيد كيريتشي الذي زار المنطقة المعروفة باسم بوردوبيت بالقرب من منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه إن 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة متخصصة أخرى تشارك في جهود إخماد الحريق.

وأضاف كيريتشي على تويتر "الجهود المكثفة التي تبذلها فرقنا للسيطرة على النيران مستمرة"، مشيرا إلى أن المناطق السكنية بعيدة عن الخطر.

وأظهرت لقطات من الجو أصدرتها سلطات الغابات المحلية تصاعد أعمدة من الدخان من المنطقة مع انتشار حرائق تؤججها رياح قوية عبر الغابات في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وقال مكتب حاكم مقاطعة موجلا إن الحريق اندلع نحو الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) أمس الثلاثاء لكن لم يتضح بعد سبب نشوبه.

وقالت إدارة الاتصالات التركية إن قرابة 1500 فرد وأكثر من 360 مركبة تشارك في جهود مكافحة الحريق.

وقالت هيئة معنية بمراقبة الطقس تابعة للاتحاد الأوروبي إن حرائق الصيف الماضي كانت الأشد على الإطلاق في تركيا مشيرة إلى أن حوض البحر المتوسط ​​أصبح بؤرة لحرائق الغابات.

وتعرضت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لانتقادات لعدم استعدادها الكافي لمواجهة حرائق العام الماضي. ودافعت عن نفسها بالقول إن الحرائق كانت الأسوأ في تاريخ تركيا.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناتج عن أنشطة البشر يجعل موجات الحر أكثر تكرارا وأشد حدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟ ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟
اكتشف المزيد