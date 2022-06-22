.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مراسلون بلا حدود: مقتل صحافي وجندي أوكرانيين "بدم بارد"

  • الخط
A group of foreign journalists listen to a Russian officer, center, as they check a captured Ukrainian checkpoint, well-fortified trenches and a Javelin, an American-made portable anti-tank missile system, left, near Schastia town, on the territory which is under the Government of the Luhansk People's Republic control, eastern Ukraine, Saturday, June 11, 2022. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense
مجموعة من الصحافيين الأجانب في أوكرانيا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

مراسلون بلا حدود: مقتل صحافي وجندي أوكرانيين "بدم بارد"

المنظمة أحصت 14 رصاصة بهيكل سيارتهما المحترقة، والتي كانت لا تزال في مكان الحادث

كييف، أوكرانيا - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إن مصورا صحافيا وجنديا أوكرانيا كان يرافقه - قتلا في الأسابيع الأولى من الحرب الروسية - "تم إعدامهما بهدوء" أثناء بحثهما عن طائرة بدون طيار مفقودة، مملوكة للصحافي كانت التقطت صورا، في غابات احتلتها روسيا. وأعلنت المنظمة ذلك نقلا عن نتائج استخلصتها من تحقيق في وفاتهما.

وقالت المنظمة إنها عادت إلى المكان الذي عثر فيه على جثتي ماكس ليفين والجندي أوليكسي تشيرنيشوف في الأول من أبريل/ نيسان في غابة شمال العاصمة كييف. وأضافت أنها أحصت 14 رصاصة في هيكل سيارتهما المحترقة، والتي كانت لا تزال في مكان الحادث. وذكرت أنها عثرت على مواقع عسكرية روسية مهجورة في مكان قريب.

وزير العدل الأميركي في أوكرانيا للبحث بملاحقة "مرتكبي جرائم الحرب" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا وزير العدل الأميركي في أوكرانيا للبحث بملاحقة "مرتكبي جرائم الحرب"

كما عثرت على بقايا حصص غذائية، وعلب سجائر وغيرها من مخلفات الجنود الروس على ما يبدو. وقالت المنظمة إنها عثرت أيضا على بعض متعلقات ليفين وتشرنيشوف، ومن بينها وثائق هوية الجندي، وأجزاء من سترة المصور الواقية من الرصاص وخوذته.

وأضافت أن فريقا أوكرانيا مزودا بأجهزة الكشف عن المعادن اكتشف أيضا رصاصة مدفونة في تربة الأرض التي كانت جثة ليفين ملقاة فوقها.

وجاء في بيان المنظمة "نتيجة التحقيق تشير إلى أنه قتل على الأرجح برصاصة واحدة، وربما برصاصتين أطلقتا من مسافة قريبة عندما كان واقعا على الأرض بالفعل. كما عثر على وعاء لتخزين البنزين بالقرب من مكان العثور على جثة تشيرنيشوف المحترقة".

وقالت مراسلون بلا حدود إن النتائج التي توصلت إليها "تظهر أن الرجلين أعدما دون أدنى شك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟ ماكرون ولوبان.. هل يصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم في فرنسا؟
اكتشف المزيد