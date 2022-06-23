بملايين الدولارات.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

بعد وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز ترسانتها العسكرية في مواجهة القوات الروسية، أفاد مسؤولون أميركيون بأن الولايات المتحدة سترسل 450 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية.

وأوضحوا، الخميس، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن الحزمة الجديدة ستشمل عددًا من أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، وفقا لما نقلته "رويترز".

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لمقاومة أفضل

كما أضافوا أنها ستتضمن بعض أنظمة الصواريخ متوسطة المدى الإضافية، وصواريخ المدفعية عالية الحركة.

وأتت المساعدة الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل مليار دولار إضافيا من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأعلنت واشنطن وحلفاؤها نيتهم إرسال أنظمة ذات مدى أطول يعتقدون أنها ستسمح للقوات بمقاومة روسيا بشكل أفضل.

روسيا تنتقد

يشار إلى أن هيمارس هي راجمات تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة.

وتندرج تلك الراجمات في إطار حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، كانت وعدت بها الإدارة الأميركية كييف سابقاً.

فمنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تأهبت الولايات المتحدة كما غيرها من دول الغرب إلى مساعدة كييف عسكرياً.

لكن مع اشتداد المعارك شرقي البلاد منذ أواخر مارس الماضي، كثفت السلطات الأوكرانية مناشداتها الغرب لتزويدها بصواريخ طويلة المدى وأكثر دقة وتطوراً بهدف صد القوات الروسية، إلا أن الدول الغربية ترددت قليلاً خوفاً من أن تطال تلك الأسلحة الأراضي الروسية، ما قد يوسع النزاع إلى ما لا تحمد عقباه.

في حين حذرت موسكو من تلك الخطوة. ففي مطلع الشهر الحالي (يونيو 2022) رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن دعم واشنطن للقوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وقد يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة، وفق تعبيره.