جونسون: العملية العسكرية في دونباس أنهكت الجيش الروسي

على وقع احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في شرق أوكرانيا، حيث يضغط الروس بقوة على محور ليسيتشانسك - سيفيرودونيتسك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن القتال في دونباس أنهك الجيش الروسي.

ورأى في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ " الألمانية أن "وتيرة الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية قد تتباطأ".

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خسائر فادحة

كما أكد أن التوغل شرقي أوكرانيا كبد القوات الروسية خسائر فادحة مادياً وبشرياً، ما قد يمنع تقدمها قريباً، بحسب ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، اعتبر أن زخم القوات الروسية قد يتراجع، بعد استنفاد مواردها.

زخم القوات الروسية قد يتراجع، بعد استنفاد مواردها رئيس الوزراء البريطاني

يشار إلى أن الجيش الروسي كثف خلال الأيام الماضية ضرباته على منطقة دونباس التي تضم دونيتسك ولوغانسك، مركزاً على محور ليسيتشانسك - سيفيرودونيتسك، وسجل تقدماً بعمق 5 كيلومتر في ليسيتشانسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في المنطقة.

فقد أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك اليوم الخميس أن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وتهدف روسيا التي أطلقت عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.