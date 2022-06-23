حاكم لوغانسك: الروس يتقدمون قرب ليسيتشانسك في دونباس

مع تركيز القوات الروسية خلال الأيام الماضية على محور ليسيتشانسك – سيفيرودونيتسك بغية زيادة الضغط على القوات الأوكرانية في إقليم دونباس شرقي البلاد، سجل تقدماً جديداً للروس.

فقد أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك اليوم الخميس أن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك اللتين يتركز عليهما الهجوم الروسي في المنطقة.

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دفاع مستمر عن سيفيرودونيتسك

إلا أنه أكد أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك وبلدة زولوتي القريبة، بحسب ما نقلت رويترز.

بدوره، حذر أوليكسي أريستوفيتش،مستشار الرئيس الأوكراني من حدة المعارك في تلك المنطقة. وشدد على أن "القتال من أجل السيطرة على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في لوغانسك يتجه إلى ذروة مخيفة".

وكانت كييف حذرت سابقا من أن موسكو ستكثف ضرباتها وعملياتها في دونباس هذا الأسبوع، لاسيما مع مناقشة الاتحاد الأوروبي مسألة منحها وضع المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد.

فيما تصاعدت الضربات والقصف على ميدنتي ليسيتشانسك، وسيفيرودونتسك التي تحولت إلى ما يشبه الركام، في سيناريو ذكر بما عانته مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد سابقاً.

يذكر أن روسيا التي أطلقت أواخر مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، تسعى إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لها عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.