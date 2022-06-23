شاهد.. هجوم روسي يضرب خزانين للزيت في ميكولايف

في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت باستهداف الشرق والجنوب بعد العاصمة كييف، كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية اليوم الخميس أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين اثنين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود.

وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار.

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أضرار بالغة وسواد

كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد اسود بسبب النيران.

فيما لم تكشف خدمة الطوارئ المحلية عن اسم المحطة، بل أعلنت شركة تجارة الحبوب الدولية فيتيرا أمس الأربعاء أن النيران اشتعلت في محطتها في ميكولايف بعد أن أصيبت في هجوم.

7 صواريخ روسية ضربت المكان

بدوره، أوضح حاكم الإقليم فيتالي كيم أن 7 صواريخ روسية ضربت ميكولايف أمس الأربعاء.

وذكر التلفزيون الوطني الأوكراني أن النيران اشتعلت في مستودع يحتوي على زيوت نباتية.

يذكر أن الميناء المستهدف يعدّ أحد المنافذ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود التي تم إغلاقها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ انسحابها من محيط العاصمة كييف في مارس/آذار الماضي، أطلقت موسكو المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، التي وصفتها بالمهمة، في الشرق والجنوب الأوكراني.

وقد كثفت ضرباتها بهدف السيطرة على إقليم دونباس، الذي يمثل أهمية كبرى للروس، لاسيما أن السيطرة عليه بالكامل، خصوصا بعد إحكام قبضتهم على مدينة ماريوبول في جنوب شرقي البلاد، سيفتح الطريق البري بشكل سهل بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014.