مسؤول أممي: أعداد ضحايا الزلزال مرشحة للزيادة

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف أن الوضع في البلاد يستمر في التدهور.
وقال الأكبروف في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إن ضحايا الزلزال يعانون حتى الآن، لافتاً إلى أن "أعداد ضحايا الزلزال مرشحة للزيادة، وغداً سيكون لدينا إحصائية جديدة لضحايا الزلزال".
"لم نحصل على المساعدات"
كما أضاف: "طالبنا بـ8 مليارات دولار كمساعدات إنسانية، ولم نحصل على المساعدات المالية التي طلبناها".
كذلك أردف الأكبروف قائلاً: "وفرنا 10 أطنان من المعدات الطبية للمتضررين من الزلزال"، مشدداً على أنه "يجب مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية للأفغان ودعم الاحتياجات الأساسية للأفغان".
وأكد أن عشرات الآلاف من متضرري الزلزال يحتاجون للمساعدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأفغان يواجهون عدة مشاكل بسبب نقص الخدمات.
1000 قتيل
يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في منطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها تجمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة كابل قرب الحدود مع باكستان.
كما أسفر الزلزال عن مقتل نحو ألف شخص وإصابة 1500 آخرين، فيما لحق الدمار بأكثر من 3000 منزل.
ويعرقل ضعف الاتصالات وسوء حالة الطرق جهود الإغاثة في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية تفاقمت منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
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