.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنسق الأممي لأوكرانيا: نقص الغذاء قد يطال 1,7 مليار شخص

  • الخط
أمين عوض المنسق الأممي لأوكرانيا
أمين عوض المنسق الأممي لأوكرانيا

المنسق الأممي لأوكرانيا: نقص الغذاء قد يطال 1,7 مليار شخص

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المنسق الأممي لأزمة أوكرانيا أمين عوض في مقابلة حصرية، اليوم الجمعة، مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" الذي يبث على شاشة "العربية" أن الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل يسمح بتصدير حبوب أوكرانيا، معتبراً أن أزمة الحبوب يمكن أن تحل إذا لم تسيس.

ارتفاع ضحايا زلازل أفغانستان إلى أكثر من 1700 قتيل فيديو العربية ارتفاع ضحايا زلازل أفغانستان إلى أكثر من 1700 قتيل

وأشار إلى أن نحو 22 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير من مواني أوكرانيا المحاصرة، لافتا إلى أن حوالي 1,7 مليار شخص قد يتأثرون بنقص الغذاء بسبب الحرب.

عرقلة المساعدات

أما عن المساعدات الإنسانية، فقد قال إن إغلاق المجال الجوي يحول بيننا وبين تقديم العون، محملا مسؤولية عرقلة المساعدات لطرفي الحرب، وتابع "نحتاج إلى معابر آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين".

وقدر عدد النازحين في أوكرانيا بسبب الحرب بنحو 8 ملايين شخص، فضلا عن لجوء 7 ملايين شخص خارج البلاد.

الكفة متوازنة ببعض المناطق

في حين، قال إن الكفة متوازنة عسكريا بين روسيا وأوكرانيا في بعض المناطق.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح وغيره من السلع ترتفع عالمياً، حتى تفاقمت أكثر مع سيطرة القوات الروسية على البحر الأسود وحصار المواني الأوكرانية المطلة عليه.

اتهامات متبادلة

ودأبت موسكو منذ أشهر على اتهام الغرب بالتسبب في تلك الأزمة عبر فرضه عقوبات قاسية عليها، قيدت صادراتها الغذائية، كما وجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى كييف، مؤكدة أنها زرعت الطرق البحرية بالألغام من أجل عرقلة تقدم القوات الروسية، وجمدت بالتالي سلسلة الإمدادات البحرية.

إلا أن أوكرانيا ألقت كرة المسؤولية على الروس، رافضة في الوقت عينه إزالة الألغام خوفا من تقدمهم نحو موانيها الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي
اكتشف المزيد