المنسق الأممي لأوكرانيا: نقص الغذاء قد يطال 1,7 مليار شخص

أكد المنسق الأممي لأزمة أوكرانيا أمين عوض في مقابلة حصرية، اليوم الجمعة، مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" الذي يبث على شاشة "العربية" أن الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل يسمح بتصدير حبوب أوكرانيا، معتبراً أن أزمة الحبوب يمكن أن تحل إذا لم تسيس.

وأشار إلى أن نحو 22 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير من مواني أوكرانيا المحاصرة، لافتا إلى أن حوالي 1,7 مليار شخص قد يتأثرون بنقص الغذاء بسبب الحرب.

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عرقلة المساعدات

أما عن المساعدات الإنسانية، فقد قال إن إغلاق المجال الجوي يحول بيننا وبين تقديم العون، محملا مسؤولية عرقلة المساعدات لطرفي الحرب، وتابع "نحتاج إلى معابر آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين".

وقدر عدد النازحين في أوكرانيا بسبب الحرب بنحو 8 ملايين شخص، فضلا عن لجوء 7 ملايين شخص خارج البلاد.

الكفة متوازنة ببعض المناطق

في حين، قال إن الكفة متوازنة عسكريا بين روسيا وأوكرانيا في بعض المناطق.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح وغيره من السلع ترتفع عالمياً، حتى تفاقمت أكثر مع سيطرة القوات الروسية على البحر الأسود وحصار المواني الأوكرانية المطلة عليه.

اتهامات متبادلة

ودأبت موسكو منذ أشهر على اتهام الغرب بالتسبب في تلك الأزمة عبر فرضه عقوبات قاسية عليها، قيدت صادراتها الغذائية، كما وجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى كييف، مؤكدة أنها زرعت الطرق البحرية بالألغام من أجل عرقلة تقدم القوات الروسية، وجمدت بالتالي سلسلة الإمدادات البحرية.

إلا أن أوكرانيا ألقت كرة المسؤولية على الروس، رافضة في الوقت عينه إزالة الألغام خوفا من تقدمهم نحو موانيها الجنوبية.