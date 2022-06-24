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بعد الخسارة الثقيلة.. استقالة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا

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رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن
رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن

بعد الخسارة الثقيلة.. استقالة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا

دبي - العربية.نت

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بعد سلسلة من "النتائج السيئة جدا" من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين أمس الخميس، أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن استقالته.

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا للحزب" مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن ويجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك".

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هزيمتان ثقيلتان

فقد مُنِي جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية، خصوصا في دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا.

إذ خسر المحافظون في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

"هل أنتم مجانين؟"

لكنّ جونسون (58 عاماً) كان أكد في وقت سابق أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلاً للصحافيين المرافقين له في رواندا حيث يشارك في قمة الكومنولث "هل أنتم مجانين؟".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز

كما أضاف حينها "في شكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها"، مؤكدا "أنه متفائل".

مستويات قياسية للتضخم

لكن الوضع لايبدو مواتياً لحكومة بوريس إذ بلغت نسبة التضخم أعلى مستويات منذ أربعين عاما - أكثر من 9 بالمئة - ما يثير مزيدا من التحركات الاجتماعية، بينما فشلت مؤخرا محاولة مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

يأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة الحفلات الذي أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت "كاري غيت" وتتعلق بمحاولات متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول على وظائف مدفوعة الأجر لزوجته كاري.

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