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بوتين يكرر: لا نعارض خروج الحبوب من أوكرانيا

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Russian President Vladimir Putin gestures as he talks during a press conference with Hungarian Prime Minister after their meeting at the Kremlin in Moscow on February 1, 2022. (AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين يكرر: لا نعارض خروج الحبوب من أوكرانيا

دبي- العربية.نت

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على وقع التحذيرات الدولية المتنامية من أزمة غذاء كارثية مقبلة جراء النزاع الروسي الأوكراني الذي دخل يومه الـ 121، جددت روسيا التأكيد أنها لا تحاصر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

ففي كلمة ألقاها خلال اجتماع لـ "بريكس بلس" اليوم الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تعارض خروج الحبوب من أوكرانيا.

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كما شدد على استعداد القوات الروسية لتأمين الممرات البحرية من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية، إلا أنه أكد أن على كييف في الوقت عينه أن تزيل ألغامها من الموانئ والبحر الأسود.

عقوبات الغرب

إلى ذلك، قال إن بلاده قادرة على ضخ 50 مليون طن من القمح إلى الأسواق العالمية، لكن الغرب أعاق ذلك عبر العقوبات القاسية التي فرضها. وحمل الدول الغربية مسؤولية عن التضخم الذي يضرب العالم.

كما رأى أن بعض الدول تسعى باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة، بنظام مختلف قائم على مصالحها الخاصة.

البحر الأسود (iStock)
البحر الأسود (iStock)

وانتقد الاستخدام المتهور للعقوبات غير المشروعة، فضلا عن سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح وغيره من السلع ترتفع عالمياً، حتى تفاقمت أكثر مع سيطرة القوات الروسية على البحر الأسود وحصار الموانئ الأوكرانية المطلة عليه.

ودأبت موسكو منذ أشهر على اتهام الغرب بالتسبب في تلك الأزمة عبر فرضه عقوبات قاسية عليها، قيدت صادراتها الغذائية، كما وجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى كييف، مؤكدة أنها زرعت الطرق البحرية بالألغام من أجل عرقلة تقدم القوات الروسية، وجمدت بالتالي سلسلة الإمدادات البحرية.

إلا أن أوكرانيا ألقت كرة المسؤولية على الروس، رافضة في الوقت عينه إزالة الألغام خوفا من تقدمهم نحو موانئها الجنوبية.

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