موسكو: أجلينا 800 من آزوت ومئات الأوكرانيين الجنود استسلموا
بعد سيطرتها شبه التامة على مدينة سيفيردونيتسك شرق أوكرانيا، أعلنت روسيا أنه تم إجلاء 800 مدني من مصنع آزوت المحاصر في المدينة.
كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن 800 جندي أوكراني استسلموا في مدينة ليسيشانسك القريبة من سيفيرودونيتسك، في منطقة لوغانسك.
بدوره، أفاد مراسل العربية/الحدث في المنطقة أن العديد من القوات الأوكرانية خرجت من مدينتي سيفيرودونيتسك، وليسيشانسك، باتجاه سيفرسك على شكل مجموعات صغيرة.
إلا أنه أشار إلى أن بعض المقاتلين ما زالوا محاصرين في "آزوت" ، مضيفاً أن المعارك مستمرة في المنطقة الصناعية بليسيشانسك.
مقتل 80 بولندياً
إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن قوتها قتلت "ما يصل إلى 80 مقاتلًا بولنديًا في شرق أوكرانيا، حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.
كما أضافت في بيان أن ما يقارب 20 مركبة قتالية مصفّحة دمرت، فضلا عن ثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا" في منطقة دونيتسكالتي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس.
وكانت تلك المناطق شهدت معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية، أفضت إلى تقدم الروس مقابل انسحابات صغيرة للأوكرانيين.
يذكر أنه منذ مارس الماضي، أطلقت موسكو المرحلة الثانية من العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، مركزة معاركها على طول خط المواجهة في الجنوب وفي دونباس خصوصاً، وهي منطقة شرقية تتكون من لوغانسك وجارتها دونيتسك.
وتسعى روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لها عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.
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