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موسكو تحسم معركة مصنع آزوت.. سيفيرودونيتسك بقبضة الروس

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سيفيرودونيتسك (أ ف ب)
من سيفيرودونيتسك (أ ف ب)

موسكو تحسم معركة مصنع آزوت.. سيفيرودونيتسك بقبضة الروس

دبي - العربية.نت

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بعدما نفذت مع القوات الشيشانية عملية عسكرية، حسمت القوات الروسية معركة مصنع آزوت ودخلت مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في منطقة لوغانسك.

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وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن الجيش الروسي طارد القوات الأوكرانية في عمق سيفيرودونيتسك.

كما أضاف أن هناك أنباء عن وقوع 100 أسير عقب سيطرة موسكو على المدينة.

جاء ذلك بعدما أعلنت روسيا صباح اليوم، إجلاء 800 مدني من مصنع آزوت المحاصر في مدينة ليسيشانسك بعد خروج القوات الأوكرانية من مدينتي سيفيرودونيتسك، وليسيشانسك، باتجاه سيفرسك على شكل مجموعات صغيرة.

إلا أن المصادر أشارت إلى أن بعض المقاتلين ما زالوا محاصرين، بينما كانت المعارك مستمرة في المنطقة الصناعية بليسيشانسك.

مقتل 80 بولندياً

إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن قوتها قتلت "ما يصل إلى 80 مقاتلًا بولنديًا في شرق أوكرانيا، حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

كما أضافت في بيان أن ما يقارب 20 مركبة قتالية مصفّحة دمرت، فضلا عن 8 قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا" في منطقة دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس.

وكانت تلك المناطق شهدت معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية، أفضت إلى تقدم الروس مقابل انسحابات صغيرة للأوكرانيين.

دبابة أوكرانية في محيط مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)
دبابة أوكرانية في محيط مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا (أسوشييتد برس)

يذكر أنه منذ مارس الماضي، أطلقت موسكو المرحلة الثانية من العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، مركزة معاركها على طول خط المواجهة في الجنوب وفي دونباس خصوصاً، وهي منطقة شرقية تتكون من لوغانسك وجارتها دونيتسك.

وتسعى روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لها عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.

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