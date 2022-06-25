موسكو: محاولات كندا اتهامنا بتنظيم مجاعة "دعاية رخيصة"

وصفت السفارة الروسية في كندا محاولات السلطات الكندية اتهام موسكو بتنظيم مجاعة عالمية انطلاقاً من مزاعم منعها تصدير الحبوب من أوكرانيا، بأنها "دعاية رخيصة".

وجاء في رسالة نشرتها البعثة الدبلوماسية الروسية الجمعة على تويتر أن "محاولات مسؤولي حكومة (رئيس الوزراء الكندي جاستين) ترودو المستمرة لشيطنة روسيا باتهامات خرقاء (هذه المرة "تجويع العالم") هي مثال على البحث عن كبش فداء من خلال الدعاية الرخيصة التي تهدف إلى إخفاء مسؤولية الغرب عن انعدام الأمن الغذائي"، وفق وسائل إعلام روسية.

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"تحاول تجويع العالم حتى الموت"

يأتي ذلك بعد أن قال وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان الجمعة، إن روسيا "تحاول تجويع العالم حتى الموت".

بينما غردت وزارة الخارجية الكندية بمزاعم أن روسيا دمرت مخازن الحبوب في جنوب أوكرانيا.

انقطاع إمدادات الحبوب

يشار إلى أن الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أديا إلى انقطاع إمدادات الحبوب، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء في العديد من البلدان حول العالم.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار القمح والذرة بشكل ملحوظ.

ومخزونات القمح، كما لوحظ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو، تكفي العالم 10 أسابيع فقط.