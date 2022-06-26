إسرائيل تتهم حزب الله بإنشاء 15 نقطة مراقبة جديدة على الحدود

أقامت ميليشيات حزب الله اللبنانية في الأسابيع الأخيرة نحو 15 نقطة مراقبة جديدة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفقاً لأخبار القناة 24 الإسرائيلية. وتتكون المراكز، التي يديرها عناصر حزب الله من برج مراقبة ومنشآت سكنية مجاورة.

وقال الجنرال أفشالوم دادون بجيش الدفاع الإسرائيلي للقناة: "حزب الله يحاول التمويه على أنشطته، ويعتبرها أنشطة منظمة "بيئية"، لكن من الواضح لنا تمامًا من هم الأشخاص الذين يديرون هذه المواقع".

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واتهمت إسرائيل مراراً ميليشيات حزب الله المتحالفة مع إيران ببناء نقاط مراقبة على حدودها، تحت غطاء منظمة خضراء بلا حدود البيئية.

وفي أكتوبر 2018، حدد جيش الدفاع الإسرائيلي موقعًا لحزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية متخفيًا في هيئة مكتب لنفس المنظمة، بينما تم الكشف في عام 2017 عن خمسة مواقع من هذا القبيل، تستخدم لجهود حزب الله الاستخباراتية والاستطلاعية.

وبحسب الجيش، فإن المنظمة المدنية اللبنانية ممولة جزئياً من حزب الله.

ومع ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي كانت تراقب المنظمة غير الحكومية سابقًا على مدى عامين، أنه لم يتم العثور على مسلحين غير مرخص لهم يعملون في مواقعها، وبالتالي لم يتم الكشف عن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن.