حيفا.. انفجارات وحريق بمبانٍ تحوي مواد خطرة
طواقم الإطفاء تتعامل مع الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبانٍ سكنية
اندلع صباح اليوم الأحد حريق كبير في العديد من المباني الصناعية التي تحوي مواد خطرة في حيفا، حيث تم إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ، فيما سمع دوي انفجارات، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان".
מבנים שמכילים חומרים מסוכנים עלו באש במתחם תעשייה ולוגיסטיקה בחיפה, פיצוצים נשמעו מתוכם. 3 בני אדם חולצו מבתים סמוכים, לא דווח על נפגעים pic.twitter.com/xprOjJBnO0— כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2022
وأفادت بأن طواقم الإطفاء تتعامل مع الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبان سكنية، موضحة أنه لم يبلغ حتى الآن عن مصابين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدأ الحريق في الساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، ووصل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث، وشرعوا في عمليات الإطفاء، وأنقذوا 3 أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.
وبعد ذلك انضمت فرق من المديرية وفرق من المناطق المجاورة إلى عمليات الإطفاء، فيما وقعت انفجارات من جراء الحريق.
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، الذي يأتي ضمن سلسلة من الانفجارات في الآونة الأخيرة.
-
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطاتقادرة على التحرك في الماء بسرعة 150 متراً في الساعة تكنولوجيا
-
ملك بدوي: دعوة أمي تحققت وعملت مع الفنانة يسراقالت للعربية.نت إنها تتمنى تجسيد الفتاة الشعبية.. كما تتمنى أن تشارك في الأجزاء الجديدة من "سوتس بالعربي" ثقافة وفن
-
4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية.. وكييف: ضربات روسيا تهدف لترهيبناوسائل إعلام روسية تؤكد أن الرئيس الروسي توجه ليلاً إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ"الهام" العرب والعالم
-
يمنية تثير ضجة بأميركا.. والكونغرس يحتفي لعام برسالتها عن "الحجاب"نائبة أميركية: رسمة سالي لشابة مسلمة متألقة أداة تعبير تجابه موجة الكراهية والصور المعادية ضد الإسلام والحجاب اليمن