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حيفا.. انفجارات وحريق بمبانٍ تحوي مواد خطرة

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من حرائق حيفا

حيفا.. انفجارات وحريق بمبانٍ تحوي مواد خطرة

طواقم الإطفاء تتعامل مع الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبانٍ سكنية

دبي - قناة العربية

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اندلع صباح اليوم الأحد حريق كبير في العديد من المباني الصناعية التي تحوي مواد خطرة في حيفا، حيث تم إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ، فيما سمع دوي انفجارات، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأفادت بأن طواقم الإطفاء تتعامل مع الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبان سكنية، موضحة أنه لم يبلغ حتى الآن عن مصابين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدأ الحريق في الساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، ووصل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث، وشرعوا في عمليات الإطفاء، وأنقذوا 3 أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

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وبعد ذلك انضمت فرق من المديرية وفرق من المناطق المجاورة إلى عمليات الإطفاء، فيما وقعت انفجارات من جراء الحريق.

وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، الذي يأتي ضمن سلسلة من الانفجارات في الآونة الأخيرة.

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