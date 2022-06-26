صحيفة: روسيا كثفت هجماتها السيبرانية ضد الدول المتحالفة مع أوكرانيا
استهدفت الكثير من الأنشطة السيبرانية الخبيثة المرتبطة بالكرملين الحكومات التي تعد جزءاً من منظمة حلف شمال الأطلسي
زادت وكالات الاستخبارات الروسية من وتيرة الهجمات الإلكترونية ضد الدول التي قدمت مساعدات لأوكرانيا، وفقًا لبحث جديد نشرته يوم الأربعاء شركة مايكروسوفت Microsoft Corp، وأشار البحث إلى محاولات اختراق مدعومة من موسكو في أكثر من 40 دولة، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
واستهدفت الكثير من الأنشطة السيبرانية الخبيثة المرتبطة بالكرملين الحكومات التي تعد جزءًا من منظمة حلف شمال الأطلسي، وشملت الأهداف أيضًا المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والجماعات الإنسانية التي تقدم الدعم للاجئين الأوكرانيين، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات وشركات الطاقة، وفقا للتقرير.
وشهدت الولايات المتحدة أكبر نسبة عمليات اختراق من أي دولة خارج أوكرانيا، بنسبة 12٪ من الإجمالي العالمي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال التقرير: "مع تكاتف تحالف الدول للدفاع عن أوكرانيا، كثفت وكالات الاستخبارات الروسية من اختراق شبكاتها وأنشطتها التي تستهدف الحكومات خارج أوكرانيا، كما يبدو أن هذه الزيادة تركز بشكل أكبر على الحصول على المعلومات من داخل الحكومات التي تلعب أدوارًا حاسمة في استجابة الغرب للحرب".
وحذر كبار مسؤولي إدارة جو بايدن قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا من أن موسكو ستستهدف الولايات المتحدة بهجمات إلكترونية على الرغم من أن الهجمات الكارثية على البنية التحتية الحيوية لم تسفر عن نتائج خطيرة حتى الآن.
ولم تقدم مايكروسوفت بيانات لمقارنة الموجة الأخيرة من العمليات السيبرانية الروسية المزعومة، لكنها تحدثت عن زيادة في النشاط.
ونظرًا لاستخدام منتجات مايكروسوفت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، تتمتع الشركة برؤية فريدة لرصد أعمال مجموعات القرصنة المختلفة.
-
انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية.. وكييف: ضربات روسيا تهدف لترهيبناوزير الدفاع شويغو يتفقد وحدات روسية في أوكرانيا.. ووسائل إعلام روسية تؤكد أن الرئيس الروسي توجه ليلاً إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ"الهام" العرب والعالم
-
فوائد الرياضة في كبسولات؟ العلم يقترب من تحقيق الهدفباحثون يكتشفون جزيئاً بالدم يتم إفرازه أثناء ممارسة التمرينات الرياضية يقلل بشكل فعال من الرغبة بتناول الطعام صحة
-
أوقف قبل أيام.. نقل رئيس وزراء تونس الأسبق إلى المستشفىمحامٍ: حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية المغرب العربي