الجيش الباكستاني: مقتل جنديين في إطلاق نار مع متشددين

اندلع تبادل لإطلاق النار بين جنود باكستانيين ومتشددين في شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين و7 مسلحين، حسب ما أفاد الجيش الباكستاني.

وقال بيان للجيش إن الاشتباكات وقعت، الأحد، في بلدة غلام خان الحدودية في شمال وزيرستان، إحدى ضواحي إقليم خيبر بختونخوا.

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يشار إلى أن المنطقة الواقعة على طول الحدود الأفغانية معقل سابق لطالبان الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، أثار عدد متزايد من الهجمات على القوات الباكستانية والغارات العسكرية على مخابئ المتشددين هناك مخاوف بشأن احتمالات استمرار المحادثات بين حكومة إسلام أباد وحركة طالبان الباكستانية.

وتستضيف طالبان المحادثات في أفغانستان. واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في مايو/آيار ولا تزال الهدنة قائمة.

وحثت حركة طالبان الأفغانية، التي سيطرت على البلاد في أغسطس/آب، الجانبين على منح السلام فرصة.

ولسنوات، كانت وزيرستان الشمالية والمناطق المحيطة بها ملاذا للمتشددين، حتى نفذ الجيش عملية عسكرية مكثفة في 2014. وقال الجيش إنه طهر المنطقة، لكن المتشددين ما زالوا قادرين على شن هجمات متفرقة.