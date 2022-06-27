بوتين يزور طاجيكستان الثلاثاء بأول رحلة له منذ الحرب الأوكرانية

أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ الحرب على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غدا".

ومن المتوقع بعد ذلك أن يحضر بوتين الأربعاء قمة للدول المشاطئة لبحر قزوين في تركمانستان، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى في آسيا الوسطى.

مادة اعلانية

وتعود آخر رحلة لفلاديمير بوتين للخارج إلى يومَي 4 و5 شباط/فبراير عندما زار الصين للقاء نظيره شي جينبينغ لمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبعد أكثر من أسبوعين بقليل، أطلق هجومه على أوكرانيا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة ورغم الجهود الدبلوماسية لثني موسكو عن ذلك.

منذ ذلك الحين، لم يقم بوتين بأي رحلة خارجية ولا حتى إلى بيلاروس التي يعتبر رئيسها أقرب حليف له.