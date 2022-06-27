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محادثات في مدريد بين قادة تركيا والسويد وفنلندا بشأن الناتو

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تركيا فنلندا السويد الناتو (لعربية.نت)
تعبيرية

محادثات في مدريد بين قادة تركيا والسويد وفنلندا بشأن الناتو

سيحث زعماء الحلف بقمة تستمر 3 أيام أردوغان على التخلي عن اعتراضه على طلب الانضمام

دبي - العربية.نت، وكالات

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يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية في مدريد الثلاثاء لمناقشة طلبَي ترشح ستوكهولم وهلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) واللذين رفضتهما أنقرة، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية على تويتر.

أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو العرب والعالم أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الأول مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في بداية قمة الناتو في العاصمة الإسبانية بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق هلسنكي.

سيحث زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة تستمر ثلاثة أيام أردوغان على التخلي عن اعتراضه على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى التحالف العسكري مع سعي الغرب إلى إرسال إشارة إلى روسيا والصين تنم عن التصميم على موقفه.

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