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مشهد مروع للحظة انفجار مستودع الغاز السام بميناء العقبة الأردني

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لحظة وقوع الانفجار المروع

مشهد مروع للحظة انفجار مستودع الغاز السام بميناء العقبة الأردني

أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة

دبي - العربية.نت

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كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للمشهد المروع لانفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة الأردني اليوم الاثنين والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين وفق بيان الأمن العام الأردني.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد تسرب غاز في ميناء العقبة، وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى بعد تسرب مادة غازية سامة من صهريج بعد سقوطه.

مادة سامة

أوضح السرطاوي أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب غاز في الموقع.

وأشار إلى أنه تم عزل المنطقة، ويباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما ينقل الدفاع المدني المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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