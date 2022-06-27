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الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة

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رجال الحماية المدنية في موقع الانفجار

الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة

جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل المصابين للمستشفى

العربية.نت، وكالات

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أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية لـ "العربية" و"الحدث" عن ارتفاع حصيلة وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 10 قتلى و251 إصابة.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول الأردني أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة. وقال الشبول إن الحكومة ستعزز الفريق الطبي في العقبة وذلك للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد تسرب غاز في ميناء العقبة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى بعد تسرب مادة غازية سامة من صهريج بعد سقوطه.

الصهريج المنفجر
الصهريج المنفجر

مادة سامة

أوضح السرطاوي أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب غاز في الموقع.

وأشار إلى أنه تم عزل المنطقة، ويباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما ينقل الدفاع المدني المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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