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انتخاب أول امرأة لرئاسة مجلس النواب الفرنسي

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رئيسة مجلس النواب الفرنسي يائيل برون بيفيه
رئيسة مجلس النواب الفرنسي يائيل برون بيفيه

انتخاب أول امرأة لرئاسة مجلس النواب الفرنسي

دبي - العربية.نت

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اختارت الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء يائيل براون-بيفيه من تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي رئيسة جديدة لها. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

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جاء انتخاب براون-بيفيه في أولى جلسات البرلمان منذ خسر حزب ماكرون أغلبيته واستعد للتعامل مع مقترحات مواجهة التضخم وحماية حقوق الإجهاض.

وما زال تحالف ماكرون الوسطي "معا" يحظى بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية لكن هذا لا يكفي لتبني قوانين بسهولة.

براون-بيفيه اشتراكية سابقة انضمت لحزب ماكرون عام 2016 وهي حديثة العهد نسبيا بالتشريع. واختيرت في اقتراع سري على مرشحي الأحزاب المنافسة.

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