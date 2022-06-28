انتخاب أول امرأة لرئاسة مجلس النواب الفرنسي

اختارت الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء يائيل براون-بيفيه من تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي رئيسة جديدة لها. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.
جاء انتخاب براون-بيفيه في أولى جلسات البرلمان منذ خسر حزب ماكرون أغلبيته واستعد للتعامل مع مقترحات مواجهة التضخم وحماية حقوق الإجهاض.
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وما زال تحالف ماكرون الوسطي "معا" يحظى بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية لكن هذا لا يكفي لتبني قوانين بسهولة.
براون-بيفيه اشتراكية سابقة انضمت لحزب ماكرون عام 2016 وهي حديثة العهد نسبيا بالتشريع. واختيرت في اقتراع سري على مرشحي الأحزاب المنافسة.
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