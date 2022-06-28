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فلكياً.. أول أيام عيد الأضحى السبت 9 يوليو

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فلكياً.. أول أيام عيد الأضحى السبت 9 يوليو

دبي - العربية.نت

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أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

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وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أمس الاثنين، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي. وفق ما أوردت وكالة الإمارات الرسمية (وام).

الرؤية غير ممكنة بالعين المجردة

وأضاف: "في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال إفريقيا وعليه فمن المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو المقبل وقفة عرفات والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

حسابات الهلال

أما بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فقال إن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة.

والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

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